Salzburgs Eishockey-Damen müssen umdenken

Spielbetrieb wackelte

In der Vergangenheit setzte der Klub in der European Women’s Hockey League großteils auf heimische Spielerinnen. Eine gezwungene Umplanung hat Folgen. „Die Kosten werden für uns somit steigen. Wir rechnen im Budget mit bis zu 30.000 Euro Mehrkosten“, so Verworner. Im Frühjahr hatte sich die Situation bereits zugespitzt – der Spielbetrieb wackelte. „Nach vielen Gesprächen konnten wir einen Großteil der fehlenden Gelder auftreiben“, atmet die Ex-Spielerin durch.