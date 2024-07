Erste S-Link-Befragung kostete 340.000 Euro

Für Neos-Gemeinderat Lukas Rupsch war diese aufgrund der neuerlichen Befragung im kommenden Herbst „vollkommen sinnlos“. Zumal es, wie von der „Krone“ berichtet, auch Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Fragestellung gibt. Die Frage hätte so nicht gestellt werden dürfen, glauben Top-Juristen. „Steuergelder verschwenden und Fakten vertuschen, das muss sofort aufhören“, fordert Rupsch. Auch die kommende Befragung wird nicht günstig werden. Zumal Stadt und Land voneinander getrennte Broschüren, also quasi doppelte Arbeit, planen. Allein in der Stadt sind dafür bis zu 75.000 Euro vorgesehen.