Auftakt für Gerichtstermine für Millionenpleite

Für das Viersternehotel in Flachau wurden Forderungen in der Höhe von rund 297.000 Euro von den Gläubigern angemeldet, schließlich 230.000 Euro akzeptiert, so der Kreditschutzverband KSV1870. Die Gesellschaft soll weitergeführt werden. Details werden bei der nächsten Tagsatzung Anfang August fixiert.