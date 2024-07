Neue Trassenführung für S-Link wird geprüft

Ergebnisse liegen im Oktober vor

In Neualm soll die Trasse weiter vom Siedlungsgebiet wegrücken und damit in der Mitte zwischen Oberalm und Neualm verlaufen, so der Wunsch der Bürger bei den Diskussionen.Die Trasse am sogenannten Bindergleis wurde aus Rücksicht auf die Bevölkerung bereits aus dem besiedelten Gebiet verlegt.