Popstar-Spross trainiert schon bei Austria mit

„Für mich ist jetzt wichtig, dass ich die Mannschaft kennenlerne. In den ersten zwei Wochen habe ich jetzt nur Videos gesehen“, sagte er kurz vor der ersten Einheit. Gesehen hat er dann ein intensives Training. Besonders was das Tempo angeht, zogen Schaider und Neo-„Co“ Peter Urbanek die Zügel an. „Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus“, beschrieb der neue Sportdirektor das erste Anschwitzen.