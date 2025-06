Englischer Traditionsklub testet gegen die Bullen

Der zweifache englische Meister Derby County (1972, 1975) absolviert von 14. bis 19. Juli ein Trainingslager in Tirol. Als Testgegner haben sich „the Rams“ aber für die Mozartstädter entschieden. Am Freitag, den 18. Juli (18) testet das Team von der Insel im SAK-Stadion in Nonntal gegen Krätzig und Co.