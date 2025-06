160 Programmpunkte bei Salzburger Stadtfest

Das große Stadtfest in der Stadt Salzburg macht seinem Namen tatsächlich alle Ehre. Denn es wird mit insgesamt 160 Programmpunkten ganz schön zu Buche schlagen. Unter dem Motto „Wir bauen Brücken“ sollen am Wochenende drei Tage lang Kultur, Tradition, Handwerk, Kulinarik und Sport miteinander verbunden werden. Salzburger sollen so ihre Stadt von einer neuen Seite erleben können.