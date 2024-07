Musik-BBQ und Workshops im Donnenberg-Park

Unter großem Andrang sorgte vergangenen Samstag das Sonus Sonorum Collective am Zauberflötenspielplatz für eine überwältigende Stimmung. Bereits diesen Samstag geht es mit einem „HipHop BBQ“ im Hans-Donnenberg-Park in die nächste Runde der Sommer-DJ-Events im Rahmen von „Live in Salzburg 2024“.