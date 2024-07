Marlene Dietrich brachte Tracht zu Jedermann

Tracht und Hochkultur, das schließt sich in der Mozartstadt nicht aus. Die ungeschriebene Regel bei der Jedermann-Premiere im Dirndl, Trachtenanzug oder gar in der Lederhose zu erscheinen, geht auf eine lange Tradition zurück. Maßgeblich an dem modischen „Gesetz“ beteiligt ist sie: Filmikone Marlene Dietrich. Mitte der 30er Jahre, als die Trachtenkultur in Salzburg gerade an ihrem Höhepunkt angekommen war, gastierte der deutsche Star in der Mozartstadt. Und absolvierte ihren viel umjubelten Festspielauftritt in Tracht! Sogar abseits der Hofstallgasse, etwa bei einer Pause im Café Bazar, zeigte sie sich im traditionell österreichischen Gewand.