Am Mozartplatz könnten bald mehr Blumen blühen

Man soll aus Fehlern lernen“, sagt Michaela Schirlbauer. Die Unternehmerin und Boutiquebesitzerin am Mozartplatz in der Salzburger Altstadt meint damit die rund fünf Jahre alte Oberflächengestaltung am benachbarten Residenzplatz. Keine Bäume, keine Pflanzen, dafür feiner Schotter. „In den Cafés am Platz müssen vor lauter Staub Getränke oft sogar zweimal serviert werden“, sagt Schirlbauer.