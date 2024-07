Neue britische Regierung will nun einen „Reset“

Außenminister David Lammy erklärte am Samstag in Deutschland, wohin die erste Dienstreise als frisch gebackener Amtsinhaber geführt hatte: „Diese neue Regierung im Vereinigten Königreich hat ihre Prioritäten sehr klar formuliert. Wir wollen einen Neustart – einen ,Reset‘ – unserer Beziehungen zu Europa.“ Die neue Labour-Regierung wolle eine Neuausrichtung der britischen Politik in Bezug auf den Klimawandel – und einen Neustart mit den aufstrebenden Mächten der Welt.