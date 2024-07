Nobelklub mit dem Rad in Richtung Champions League

Der Wurbauerkogel statt des Grimaldifelsens am Horizont. Fahrräder statt Nobelkarossen vorm Trainingsgelände – über dem eine einzige surrende Videodrohne statt vieler Privatjets schwebt. Willkommen im Camp des AS Monaco in Windischgarsten! Beim französischen Vizemeister. Beim Nobelklub von Österreichs Trainer-Export Adi Hütter.