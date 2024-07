Vor Paris ging Schober durch Himmel und Hölle!

Die Form bei der steirischen Olympia-Hoffnung? Zuletzt ein Auf und Ab. Platz acht in London, jetzt bei der Generalprobe am Wochenende in Holland leider den Cut verpasst. „Ich bin grundsätzlich zufrieden, wobei es im Training immer besser läuft als bei den Turnieren.“ „Dabei sein ist alles“, lautet das olympische Motto. Doch am Ende zählen nur die Medaillen. Laut Schober ist alles möglich: „Jeder kann eine Medaille gewinnen, es muss vieles zusammenpassen, die Tagesform entscheidet. Ich will mein bestes Golf spielen, mach mir keinen Druck.“