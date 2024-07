Von Summerlounge über Oldtimer bis Klangfeuerwerk

In OÖ bekommt am Wochenende bei diesen Events garantiert niemand Langeweile: In Traun kann man etwa die Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde“ als Theaterstück sehen. Oldtimer ab dem Baujahr 1924 gibt es bei der Ennstal-Classic zu bestaunen, die u. a. in Gmunden und Vorchdorf Halt macht. Und in Ebensee wird bei der „vogelfrei“-Ausstellung am „Krone“-Tag gemeinsam ein großes Flugobjekt gebastelt.