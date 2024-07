Kleine Forscher an Kindergärten und Schulen

Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen

Vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe konnten 124 Projekte mit dem Geld unterstützt werden – viele fanden fächerübergreifend statt und behandelten unterschiedlichste Themen. Ein Kindergarten in Landeck etwa fotografierte mit den Kindern die Natur, ein weiterer Kindergarten in Innsbruck nahm mit den Kleinen ein Hörspiel „von Kindern für Kinder“ auf. In einer Telfer Mittelschule lernten Jugendliche, wie man einen Podcast aufnimmt und diesen bearbeitet, und in einem Gymnasium in St. Johann erforschten die Schüler, wo uns im Alltag überall Radioaktivität begegnet.