Fokus auf Mathe, Informatik und Co. in Schulen

Für Nachwuchs in dem Bereich setzt sich schon seit mehreren Jahren Simon Meinschad, Geschäftsführer der hollu Systemhygiene GmbH und Obmann des Wirtschaftsförderungsvereins sal.z.i., ein. Er meint: „MINT ist unabdingbar für wirtschaftlichen Erfolg. Die Macht des asiatischen Marktes in diesem Bereich ist derart groß, dass es Gegenmaßnahmen braucht. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Unabhängigkeit ist. Durch Investitionen in zukunftsorientierte Ausbildungen profitiert der Nachwuchs von höchster Ausbildungsqualität und einem breiten Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten am Wirtschafts- und Industriestandort Tirol.“