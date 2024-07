Daher lässt „Quälix“ Ilzer bei 30 Grad trainieren!

Immer wieder klebt Sturms Sportchef am Handy, der Transfer von Alexander Prass nimmt konkrete Formen an. Laut Sky Deutschland sind jetzt auch Eintracht Frankfurt und Atalanta Bergamo ins Rennen um den 23-jährigen Teamspieler eingestiegen. Nach einer intensiven Einheit entlässt Ilzer seine Mannschaft in die Mittagspause. Schicker sieht die letzten Minuten des Trainings nicht mehr. „Ich gehe rauf in mein Büro, da habe ich zum Glück eine Klimaanlage“, lacht der Sportchef.