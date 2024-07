2,9 Millionen Jobs im Weinbau der EU

Mehr als 2,9 Millionen Jobs, 130 Milliarden Euro als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, 52 Millionen Euro Steuereinnahmen, 1,1 Milliarden Euro an Investitionen in Wissenschaft und Entwicklung – diesen finanzkräftigen Beitrag leistet die Weinwirtschaft innerhalb der EU. Dennoch gibt es in Brüssel eine anti-vinophile Lobby, die den Winzern das Leben schwer machen will – sprich keine Erlaubnis mehr für Werbung und Förderungen!