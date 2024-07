YouTube-Star in Wien von der Polizei eskortiert

US-Star derzeit auf Europa-Tour

Entsprechend groß war die Aufregung am Dienstag, als der junge Mann, der mit bürgerlichem Namen Darren Jason Watkins Jr. heißt, plötzlich in Wien auftauchte. Er macht das in einigen Ländern, sammelt so mehr und mehr Follower – und in Wien legte er (begleitet von grimmig dreinschauenden Bodyguards) alles lahm, wo er hinkam.