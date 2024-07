folkshilfe: Mit Unplugged-Tour „Owa vom Gas“

„Wir kommen gerade zu unseren Wurzeln zurück“, sagt Paul Slaviczek, Gitarrist der Band folkshilfe, der auch Florian Ritt („Quetschn“) und Gabriel Haider (Schlagzeug) angehören. Zuletzt begeisterte das Pop-Trio bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Bruckner Orchester Linz – wir haben darüber berichtet.

Ab Mitte August geht folkshilfe auf „Unplugged Tour“, der erste Halt ist Gars am Kamp (16. 8.), weitere Stationen u.a. Amstetten, Salzburg, Klagenfurt. In Linz spielen sie am 21. und am 25. Oktober im Linzer Brucknerhaus.