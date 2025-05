Pärchen kümmert sich rund um die Uhr um die Stars

Bevor die Temperaturen in den nächsten Tagen immer höher werden, heizten am Donnerstag am Gmundener Rathausplatz Die Fantastischen Vier dem begeisterten Publikum so richtig ein. Ihre Bodenständigkeit kam beim von der „Krone“ präsentierten Event besonders gut an. „Sie haben sich über all die Jahre nicht verändert, sie lassen den Superstar nicht hinaushängen“, war Michaela aus Gmunden von ihren Lieblingen begeistert.