Der graue Mai ließ die Freibäder verwaisen

Journaldienst für Eisbader

Immerhin etwas besser war der Mai in Gallneukirchen: „Die ersten beiden Maitage war richtig was los, am dritten Tag war es schon schlechter und seither war nichts mehr“, so Bürgermeister Josef Wall-Strasser. Obwohl der Bademeister bei Schlechtwetter beim Bauhof eingesetzt wird, hofft man auch hier auf den Wetterumschwung. Am meisten Badelust ist bisher im Salzkammergut aufgekommen: „Wir haben bisher sieben Sonnentage gehabt, vier davon waren Badetage. Wir haben trotzdem Journaldienst, falls jemand Eisbaden kommen will, natürlich mit Anzug“, so Eleonore Schütze, Chefin vom Solarbad Altmünster.