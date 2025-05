Abgestürzte Wanderin überlebte Nacht im Bach

Eine Nacht wie aus einem Albtraum hat eine 47-jährige aus Vöcklabruck (OÖ) hinter sich. Die Wanderin war am Donnerstagabend bei Gmunden in einen Bach gestürzt. Erst am Freitagmorgen wurde sie schwer verletzt geborgen, kam mit dem Heli ins Spital. Auch am Mondsee mussten die Bergretter ausrücken.