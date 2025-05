CO-Melder rettete Paar vor gefährlichem Atemgift

Am kalten Mittwochabend hatte ein Paar in Schwertberg den Kachelofen in seinem Einfamilienhaus eingeheizt. Nach dem Absperren dürfte das Heizgut aber noch geglommen haben, denn giftiges Kohlenmonoxid (CO) drang vermutlich durch den Dunstabzug über dem Herd in die Wohnräume ein.