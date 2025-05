13-Jähriger prallte mit E-Scooter gegen Auto

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in Mauerkirchen (Oberösterreich) ereignet. Ein 13-Jähriger war mit seinem E-Scooter an einer Kreuzung rechtwinklig gegen das Auto einer 33-Jährigen geprallt. Er kam nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung in das Krankenhaus Braunau.