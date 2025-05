Fanta4 und Austropop-Stars lassen es jetzt krachen

Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf ein Hitfeuerwerk der Stuttgarter freuen. Trotz 36 Bühnenjahren und Kult- und Superstarstatus sind die vier Hip-Hop-Pioniere total am Boden geblieben. Die Anreise an den Traunsee erfolgt privat, während die 40-köpfige Crew in zwei großen Bussen unterwegs ist. „Sie haben auch auf keinen Hintereingang bestanden und sind echt coole Typen“, so die beiden Veranstalter Florian Werner und Robert Zauner von Floro.