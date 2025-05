Sind Busse ohne Lenker die Lösung für die Zukunft?

In einer schriftlichen Anfrage an Steinkellner wollte die Mobilitätssprecherin der Grünen, Dagmar Engl, wissen, was das Land für den Ausbau des Mikro-ÖV zu tun gedenke. Seine Antwort stellt Engl nicht zufrieden. Das Motto scheine zu sein: Jene Gemeinden, die sich den Mikro-ÖV leisten können, haben ihn, die anderen eben nicht. Denn Steinkellner will am derzeitigen Modell festhalten, nachdem Gemeinden bzw. Regionen „in Eigenregie Mikro-ÖV-Angebote initiieren, umsetzen und betreiben“. Bei Bedarf gibt es dann eine Förderung vom Land.