Hilfeschreie: Passanten verhinderten Schlimmeres

Was sich am Wochenende in Kärnten abgespielt hat, ist der Albtraum jeder Frau: Ein 32-jähriger Mann bedrängte eine 16-Jährige zuerst, hinderte sie an der Flucht und bedrängte sie massiv sexuell. Das Mädchen schrie laut um Hilfe und machte so Passanten auf sich aufmerksam.