Dem Weißen Rössl steht das Wasser bis zum Hals

In Strömen hat es am Donnerstag geregnet. Für das altehrwürdige Gasthaus Weißes Rössl in Gries am Brenner ein weiterer schlimmer Tag ohne Schutz. Wie berichtet, steht das denkmalgeschützte Gebäude seit einem Brand im Mai 2023 ohne Dach da. Schnee und Regen können ungehindert eindringen. Das Wasser zerstört nicht nur die Hülle, sondern auch das wertvolle Innenleben: dazu gehört eine Stube von Architekt Nicolaus Prachensky aus 1927 und eine einzigartige Ritztafel von Zeichner Paul Flora. Beide Künstler sind weit über die Grenzen Tirols bekannt.