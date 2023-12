Mehr Durchgriffsrecht für Denkmalamt gefordert

Dem denkmalgeschützten Gasthaus Weißes Rössl an der Tiroler Brennerstraße droht der komplette Verfall. Der ehemalige Tiroler Landeshauptmann Herwig van Staa setzt sich in führender Rolle bei der Landesgedächtnisstiftung für den Erhalt von Baukultur ein. Er erklärt, was beim Denkmalschutz fehlt.