Oben ohne! Tiroler Baujuwel droht die Zerstörung

Die Geschichte des Gasthofes Weißes Rössl in Gries am Brenner in Tirol beginnt um 1455. Jetzt könnte sie abrupt und unrühmlich enden. Nach einem Brand im Mai steht das denkmalgeschützte Juwel schutzlos den Elementen ausgeliefert da. Besitzer und Denkmalamt werden scharf kritisiert.