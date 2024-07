Die Freundin brutal misshandelt

Zwar gibt der 42-jährige Österreicher mit Migrationshintergrund zu, die Frau verletzt zu haben. Aber das sei nur aus Versehen passiert. So erklärt er das Veilchen am linken Auge seiner Freundin damit, dass sie zuerst auf ihn losgegangen sei. „Als ich sie dann wegschubste, rutschte ich mit der Hand aus und traf sie wohl am Auge.“ Ebenso ein Versehen sei die Beule am Kopf: „Wir hatten zuerst Fotos auf dem Handy angeschaut. Beim Versuch, mir das Telefon aus der Hand zu nehmen, bin ich ausgerutscht und hab sie mit dem Handy an der Stirn getroffen.“