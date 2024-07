Fall Leon (6): Hochspannung am ersten Prozesstag

Es ist einer der aufsehenerregendsten Fälle im deutschsprachigen Raum! Der kleine Leon (6), er litt an einem unheilbaren Gendefekt, ertrank Ende August in der Kitzbüheler Ache im Tiroler Unterland. Im Laufe der Ermittlungen wurde für die Polizei sein Papa (39) vom Raubopfer zum Mordverdächtigen. Heute startet der dreitägige Prozess in Innsbruck.