Leon (6) qualvoll ertrunken: „Ermittlungspannen“

Ab 28. August 2022 änderte sich alles

Bei einem dieser Spaziergänge passierte das Unglück. Es war Sonntag, der 28. August 2022, als gegen 4 Uhr in der Früh der damals sechsjährige Bub in der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol ertrank. Ein Unbekannter soll dem Papa, der mit seinem Sohn den Spaziergang machte, zuvor eine Flasche über den Kopf gezogen haben, er soll bewusstlos zusammengesackt sein. Um 5.20 Uhr soll ein Passant den noch immer bewusstlosen Mann gefunden und Alarm geschlagen haben. Leon soll währenddessen selbstständig aus dem Kinderwagen gekrabbelt und in die Fluten gestürzt sein.