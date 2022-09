Eltern bieten 30.000 € für entscheidende Hinweise

„Unterstützung aus In- und Ausland zugesichert“

Die 30.000 Euro liegen schon bereit. „Zudem haben wir bereits Zuspruch aus dem In- und Ausland zugesagt bekommen. Jeder weitere, der unser Vorhaben finanziell unterstützen möchte, kann dies natürlich jederzeit gerne machen“, verdeutlichen Sandra und Florian. „Wir haben bereits zu Lebzeiten von Leon versucht, in jeder noch so schwierigen Situation das Maximum herauszuholen. Es ist eine riesige Last für uns, zu wissen, dass der Täter bzw. die Täterin noch frei herumläuft.“