Polizei: Vater zuvor von Unbekanntem attackiert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 37-jährige Vater gegen 4 Uhr mit seinem gesundheitlich beeinträchtigten Sohn in einem Kinderbuggy im Bereich der sogenannten Redford-Promenade in St. Johann zu Fuß unterwegs gewesen sein. Laut den Ermittlern sei dies zu dieser Uhrzeit nicht ungewöhnlich gewesen, da das Kind an Schlafstörungen litt. Im Bereich eines Stegs soll sich dann von hinten ein bislang unbekannter Täter an ihn herangeschlichen und dem Mann eine Flasche über den Kopf gezogen haben.