Heftiges Gewitter über Graz: Sturm und Starkregen

In den Grazer Pubs und Fanzonen hatte man es sich schon fürs Fußballschauen gemütlich gemacht – doch ein heftiges Gewitter trübte die Final-Freude: Sturm und Starkregen vertrieben die Gäste aus den Gastgärten. „Wie ein Weltuntergang“, berichtete ein Leserreporter aus der Grazer Innenstadt, die plötzlich leergefegt war. Im Nu waren einige Straßen überschwemmt. Auch in der nächsten Woche drohen Gewitter, nachdem es – wie am Sonntag – wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad haben soll . . .