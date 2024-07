Sein Idol, seine größte Angst, seine Inspiration

Meine größte Inspiration ist … das Fußballspiel an sich. Ich versuche daraus zu lernen, für mich zu nutzen. Hier kommen so viele Kulturen zusammen, wir sind ein Vorbild für die Welt. Du kannst einen Stil kreieren. Als Person ist es wahrscheinlich John Wooden, er war ein College-Basketballtrainer in den USA und hat die Pyramide des Erfolgs entwickelt. Ein sehr smarter Mann, wenn es um Training ging. Ein wichtiges Zitat von ihm lautet: Wer sich nicht vorbereitet, bereitet sich darauf vor, zu scheitern (By failing to prepare you are preparing to fail).