Unfalllenker versteckte sich nach Absturz im Wald

Partout nicht helfen lassen wollte sich ein 70-jähriger Autolenker, der am späten Freitagabend in Aurach (Tiroler Bezirk Kitzbühel) mit seinem Auto in ein Bachbett gestürzt war. Obwohl sich der Wagen mehrmals überschlagen hatte, wollte der Verletzte nicht auf die Rettung warten und verschwand im Wald. Eine große Suchaktion war die Folge.