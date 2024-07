Ohne die „Wichtel“ der Starnacht läuft gar nichts

Während die Künstler auf der Bühne glänzen, arbeiten die wahren Stars bereits Monate vor dem großen Wörthersee-Event auf Hochtouren. So wie Friedl Droneberger, der seit 2004 an Bord des Starnacht-Schiffs ist – und die gesamte Showtechnik über hat. „Mittlerweile habe ich bereits rund 60 Starnächte betreut – egal, ob am Wörthersee, in der Wachau oder in der Schweiz. Mein Team und ich bauen die Bühne auf, sorgen fürs Licht, die Programmierungen der Videowalls und die Beschallung – sprich für den Ton. Für das Publikum vor Ort, und vor den TV-Bildschirmen.“ Ab der Verlautbarung der Stars fangen die Vorbereitungen an – also Monate vor dem Event.