Wehrlose Frau in Auto sexuell missbraucht

Zum Fall: Am 28. Februar drehen die beiden beschuldigten 19-Jährigen in Bregenz eine Runde im flotten Audi des Zweitangeklagten, als sie in der Innenstadt auf zwei junge Frauen aufmerksam werden. Weil sich eine von ihnen vor lauter Trunkenheit kaum mehr auf den Beinen halten kann, bieten die Männer den Damen an, sie im Auto nach Dornbirn mitzunehmen.