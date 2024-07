Salmonellenausbruch wegen skurrilem Rohmilchtrend

Größter Salmonellenausbruch seit Jahrzehnten

Das mussten Dutzende Menschen in Kalifornien nun am eigenen Leib erleben. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, kam es dort zu einem der größten gemeldeten Salmonellenausbruch in Zusammenhang mit Rohmilch in den letzten zehn Jahren. Schon bisher waren auffällig viele derartige Meldungen verzeichnet worden, die jetzt veröffentlichten Zahlen der Gesundheitsbehörden zeigen aber, dass der Ausbruch weitaus stärker war als bisher angenommen.