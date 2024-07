Flammenhölle! Familie rettet sich aus Airbnb-Haus

Die Familie wurde in der Küstenortschaft Destin vom Geräusch berstender Fensterscheiben am Dienstagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Zunächst dachte sie, es handle sich um einen Einbruch, aber dann erkannten sie, dass Feuer in dem Ferienhaus ausgebrochen war, das sich rasch ausbreitete. Es galt, die Kinder so rasch wie möglich in Sicherheit zu bringen.