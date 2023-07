Mafiaboss Denaro zu lebenslanger Haft verurteilt

Wie berichtet, wurde Denaro Mitte Jänner in einer Klinik in Palermo gefasst, nachdem er 30 Jahre lang auf der Flucht war. Der 60-Jährige sitzt derzeit im Hochsicherheitsgefängnis von L‘Aquila. Nun wurde er wegen seiner Beteiligung an Morden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.