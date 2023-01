Schulfreund ermöglichte Denaro langjährige Flucht

Ermittlungen gegen vier weitere Personen

Zusätzlich zu Denaro ermittelt die Polizei in Zusammenhang mit dem Fall gegen vier weitere Personen. Unter ihnen sind der genannte Freund Andrea Bonafede, der Arzt, der Denaro behandelt hat, und ein Olivenhändler, der den Mafiaboss mit dem Auto zur Behandlung in die Klinik brachte. Inzwischen wird auch gegen einen zweiten Arzt ermittelt. Am Montag wurde die Onkologie-Abteilung des Krankenhauses der Stadt Trapani, in der Messina Denaro eine Zeit lang behandelt wurde, durchsucht.