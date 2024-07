War es Vergewaltigung oder Versöhnungssex?

Zahlreiche Vorwürfe

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Beschimpfungen, Drohungen, Vandalismus, Körperverletzung, Diebstahl, Quälen und schließlich Vergewaltigung. In einer Pension in Jormannsdorf soll er sich an seiner Lebensgefährtin mit den Worten „Das, was du willst, interessiert schon langen keinen“ vergangen haben. Anzeige, U-Haft, Freilassung und neuerliche Verhaftung am 18. April aufgrund eines OGH-Urteils, weil nun auch die anderen zwei Verflossenen ihr Schweigen gebrochen hatten.