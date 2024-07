Vergewaltigung frei erfunden

Die erste Verhandlung im Juni schwänzt sie, bei der zweiten tanzt sie verspätet an. Letztlich gibt die 17-Jährige im Prozess am Montag zu, die Vergewaltigung erfunden zu haben. Richter Martin Mitteregger spricht die Bulgarin schuldig und verhängt eine Bewährungsstrafe von drei Jahren. Lässt sich die Verurteilte während dieser Zeit nichts mehr zuschulden kommen, ist die Sache rechtlich abgehakt. Ob der zu Unrecht verleumdete Romeo weiterhin an seiner verlogenen Julia festhält, darf jedoch stark bezweifelt werden.