Vier deutsche Bundesländer starten in Ferien

Blechkolonnen dürften zum Wochenende hin auf der Tauernautobahn zu erwarten sein. Am Samstag beginnen für die Schüler in den deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland die Sommerferien. Teile der Niederlande gehen ebenfalls zugleich in die Ferien, auch von ihnen werden unzählige Urlauber über Salzburg in Richtung Adria fahren.