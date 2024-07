„Volksnähe“: Rote Gemeinden werben für Babler

Alltagsprobleme in Gemeinden

Seine Kollegen schilderten Probleme aus der Praxis. Dieter Posch aus Neudörfl sah „klammheimlich“ Aufgaben an die Gemeinden delegiert. So müssten die Gemeinden mittlerweile zuzahlen, damit die Banken einen Bankomaten in den Kommunen beließen. Ebenso müsse Geld dafür aufgebracht werden, dass überhaupt ein Arzt in die Gemeinde kommt.