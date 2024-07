Deutsche Ampel auf Rekordtief, Union zieht davon

Union so stark wie Regierungsparteien zusammen

Die Union würde 30 Prozent erhalten und damit so viel wie alle drei Ampel-Partner zusammen. Auf dem zweiten Platz liegt der Umfrage zufolge die AfD (17 Prozent, +1). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 8 Prozent (+1). Stimmenanteile der Linke sind in der Umfrage nicht gesondert aufgeführt.